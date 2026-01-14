İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

İstanbul trafiğinde yangın paniği kamerada: Araç alev aldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki bir ticari araç, motor kısmından çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Sürücü kendini son anda dışarı atarken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
İstanbul trafiğinde yangın paniği kamerada: Araç alev aldı
Korkutan olay, Arnavutköy ilçesi Hadımköy TOKİ Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen ticari aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine sürücü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, araçta çıkan alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

