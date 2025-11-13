İSTANBUL 17°C / 8°C
Güncel

İstanbul trafiğine kritik düzenleme: Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi

İstanbul trafiğinde yeni dönem başlıyor. Trafik akışını düzenlemek amacıyla UKOME'nin kasım ayı toplantısında 84 noktada hız limitlerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca, İstanbul'da metrobüsler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlarda Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nü kullanabilecek.

13 Kasım 2025 Perşembe 14:39
İstanbul trafiğine kritik düzenleme: Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında oybirliğiyle İstanbul'da 84 noktada hız limiti güncellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı Feshane'de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı. Toplantıda İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan teklif toplantıya sunuldu. İstanbul geneli trafik işaret levhalarının sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi. Toplantı diğer maddelerin oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.

"TOPLAM 84 YOL GÜZERGAHINDA 1168 NOKTADA TESPİT YAPILDI"

Hız limitinin revizesinden bahseden Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Çalışma 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özetle, karayollarındaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlerimin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması, çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlanması talebi üzerine başlatıldı. Valilik makamı tarafından bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında bin 168 noktada tespit yapıldı" dedi.

"TAKVİME GÖRE 31 ARALIK 2025 TARİHİNE KADAR SAHA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI GEREKİYOR"

Konuşmasına devam eden Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Oğul, "Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA ÖZEL GÜNLERDE METROBÜSÜN GÜZERGAHININ DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlar sırasında FSM Köprüsü'nü kullanmasına izin verildi.

Popüler Haberler
