İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun e-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görülecek.

9 KİŞİNİN DİPLOMA BİLGİLERİ VERİ TABANINDAN SİLİNDİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, "yokluk" ve "açık hata" gerekçesiyle İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını iptal etmişti.

İptal kararı ilgililerin adres tespitinin ardından tebliğ edilecekti. Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu adres tespiti yapılan 9 kişiye karar tebliğ edildi. Adreslerine tebliğ kararı gönderilen 9 kişinin diploma bilgileri ise İşletme Fakültesi tarafından üniversitenin veri tabanından silindi.

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