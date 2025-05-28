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İstanbul Üniversitesi'nde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesi içerisinde bulunan bir depoda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangın nedeniyle depoda büyük hasar oluştu.

IHA28 Mayıs 2025 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
İstanbul Üniversitesi'nde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
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Yangın, saat 18.30 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesi içerisinde bulunan inşaat firmasına ait malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangın nedeniyle depoda büyük hasar oluştu. Yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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