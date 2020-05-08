İstanbul Üniversitesi'nin merkez kütüphanesi yenileniyor: Bu yıl sonuna kadar tamamlanacak

DHA 08 Mayıs 2020 Cuma 15:34 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 15:34

Beyazıt Meydanı’nda yapı görselliğinde değişiklik yaratacak olan, İÜ Merkez Kütüphanesi yerine yeni bina yapılması 2012 yılında gündeme gelmişti. Yapımı 1985 yılında tamamlanan eski Merkez Kütüphane binası, olası bir depremde yıkılma riski taşıması ve yapısal sorunları nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında yıktırılmıştı. İÜ, eski binanın yerine yapılacak olan yeni kütüphane binası için, 23 Mart 2020 tarihinde “Pazarlık” usulüne göre açtığı ihalenin sonuç ihalesi, 4 Mayıs 2020 tarihinde açıklandı. Sonuç ilanına göre, "İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane ve Gençlik Merkezi” binasının inşaatı 46 milyon 910 bin TL’ye tamamlanacak. Ilgazlar İnşaat Tic.ve San. A.Ş.- Yeditepeli Restorasyon Mimarlık İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının üstlendiği kütüphane inşaatı, ihale şartnamesine göre 18 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

Yeni kütüphane binasının projeleri için, 2016 yılında ihale açılmış, ihaleyi Tasarı Uygulama Merkezi İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şirketi üstlenmişti.

KAFETERYASI DA OLACAK

Yeni kütüphane binası ile ilgili olarak, üniversitenin i internet sitesinde yer alan açıklamada özetle şöyle deniyor:

“Kullanıcılarına daha kaliteli koşullarda hizmet verebilmek amacıyla İÜ. Beyazıt Yerleşkesi’nde bulunan Merkez Kütüphane Binası yeniden yapılacak. Merkez Kütüphane, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren bina yapım aşaması bitimine kadar geçici süre ile İÜ Büyükçekmece Yerleşkesi’nde hizmet verecek.

İÜ. Merkez Kütüphanesi’nin, yılda 1 milyon 500 bin araştırmacının yararlandığı yeni projesi hazır. Teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılarak tasarlanmış olan, 10 bin metrekare büyüklüğündeki yeni kütüphane binası yaklaşık 1 milyon 300 bin adet yayını içeren koleksiyonu ile modern koşullarda araştırmacılara hizmet verecek. Yeni Merkez Kütüphane binasında; çeşitli amaçlara uygun okuma salonları, akademik çalışma alanları, seminer salonu, sayısallaştırma alanı, katalog ve internet araştırmaları için bilgisayar odaları, fotokopi ve multimedya odalarının yanı sıra modern bir kafeterya da yer alacak.

İÜ. öğrencileri ve personeli ile tüm Türkiye’deki engellilerin bilgiye erişimi konusunda köprü görevi gören Engelsiz Bilgi Merkezi de özel tasarlanmış yeni mekânında hizmete devam edecek. En son teknolojiler kullanılarak ve engelli dostu bir anlayışla tasarlanan İÜ Merkez Kütüphanesi’nin yeni binası, günümüzün yüksek beklentilerine sahip; modern, konforlu, emniyetli, teknoloji donanımlı özellikleri ve merkezi konumu ile kullanıcılara daha kaliteli koşullarda hizmet verme imkânına sahip olacak.”