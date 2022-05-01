İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2022 Pazar / 30 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 164 kişi gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 164 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Valiliği, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen toplam 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA1 Mayıs 2022 Pazar 13:33 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında bugün Taksim

Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir" denildi.

Ancak izinsiz grupların Taksim'e çıkmak istediği belirtilen açıklamada, "Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişi yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" bilgileri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.