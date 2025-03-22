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İstanbul Valiliği açıkladı: Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan tedbir kararlarına yenilerini ekledi. Karar doğrultusunda bugün saat 16.00 ile yarın saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar açıklandı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 17:11 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği açıkladı: Bu yollar trafiğe kapatıldı
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İstanbul Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü alınan tedbirlere ek olarak yarın saat 08.00'e kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00 ile yarın saat 08.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi kesişiminden Çağlayan istikameti, Darülaceze Caddesi ile Çiftecevizler Caddesi kesişiminden Hürriyettepe istikameti, Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak kesişiminden adliye istikameti, Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne çıkan tüm yollar, Piyalepaşa Bulvarı D-100 kuzey ayrımları adliye istikameti, Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi, Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi, Abide-i Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi kesişimi, Akgül Sokak ile Engin Sokak kesişimi, Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak kesişimi, Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak kesişimi, Çağlayan Tünel İçi Kavşağı adliye istikameti, Yeniyol Caddesi ile D-100 kuzey ve güney Çağlayan yan yol ayrımları."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif olarak Çiftecevizler Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli istikameti, Halaskargazi Caddesi, Şişli Büyükdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi ve D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

YILDIZ-MAHMUTBEY METRO HATTI'NIN ÇAĞLAYAN İSTASYONU İŞLETMEYE KAPATILDI

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonunun işletmeye kapatıldığı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.

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