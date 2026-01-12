İstanbul Valiliği 4 günlük hava raporunu yayınladı: Kuvvetli rüzgar ve buzlanmaya karşı dikkat

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul'da havanın çok bulutlu olması, yer yer karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, gün içinde en düşük 2, en yüksek 5 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ POYRAZ UYARISI

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli esmesi beklenirken, rüzgâr hızının il genelinde 40 ila 60 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

BUZLANMA VE ULAŞIMDA AKSAMALAR BEKLENİYOR

Açıklamada ayrıca, kar yağışı ve düşük sıcaklıkların özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanmaya yol açabileceği belirtilerek, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları istendi. Kuvvetli rüzgârla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

4 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilimiz için paylaştığı 4 günlük hava tahmini ise şu şekilde:

13 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. En düşük -1, en yüksek 4 derece.

14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 3 ila 10 derece.

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu. 8 ila 12 derece.

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu. 7 ila 12 derece.

Yetkililer, özellikle buzlanma ve kuvvetli rüzgârın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.