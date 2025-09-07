İSTANBUL 27°C / 19°C
  • İstanbul Valiliği duyurdu: 6 ilçede 3 gün süreyle gösteri ve eylemler yasaklandı
Güncel

İstanbul Valiliği duyurdu: 6 ilçede 3 gün süreyle gösteri ve eylemler yasaklandı

İstanbul Valiliği, kentte bazı ilçelerde eylem ve etkinliklerin geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de 7 Eylül Pazar gününden, 10 Eylül Salı gününe kadar miting, basın açıklaması, yürüyüş ve benzeri tüm etkinliklerin güvenlik gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 19:47 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği duyurdu: 6 ilçede 3 gün süreyle gösteri ve eylemler yasaklandı
İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde 10 Eylül'e kadar gösteri ve yürüyüş yasağının uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

