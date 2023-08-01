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İstanbul Valiliği 7 aylık narkotik bilançosunu açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi.

IHA1 Ağustos 2023 Salı 09:51 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği 7 aylık narkotik bilançosunu açıkladı
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İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 566 bin 341 adet ecstasy-captagon hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlarda ayrıca toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Ocak - 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürülen çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde:

" 5 ton 657 kilo metamfetamin, 1 ton 896 kilo esrar, 335 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 320 kilo eroin, 217 kilo kokain, 81 kilo skunk, 24 kilo Afyon sakızı, 7 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 kilo amfetamin, 2 kilo MDMA, 435 kilo kimyasal madde, 2 milyon 202 bin 251 adet extacy hap, 564 bin 42 adet captagon hap, 193 bin 378 adet sentetik ecza, 3 bin 250 kök Hint Keneviri"

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