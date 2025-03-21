İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0173
  • EURO
    41,3992
  • ALTIN
    3710.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valiliği açıkladı! Bu yollar yarın 14:00'a kadar kapalı
Güncel

İstanbul Valiliği açıkladı! Bu yollar yarın 14:00'a kadar kapalı

İstanbul Valiliği bugün ve yarın bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ21 Mart 2025 Cuma 15:42 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği açıkladı! Bu yollar yarın 14:00'a kadar kapalı
ABONE OL

İstanbul Valiliği bugün ve yarın bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada şöyle denildi:

19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 21.03.2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22.03.2025 Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (14.00 İTİBARİYLE)

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

- 10.Yıl Caddesi

- Namık Kemal Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi

- E-5 D100 Karayolu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.