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  • İstanbul Valiliği ''alkol yasağı'' iddialarına açıklık getirdi
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İstanbul Valiliği ''alkol yasağı'' iddialarına açıklık getirdi

İstanbul Valiliği, alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmadığını bildirdi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:43 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği ''alkol yasağı'' iddialarına açıklık getirdi
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Alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı alındığına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Valilikçe yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır. Bununla birlikte 17 Ağustos 2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (kaymakamlık ve belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Hatırlatma genelgesinin yayımlanmasında, ilçe ziyaretlerinde muhtarlardan, sosyal medyada ve bireysel olarak vatandaşlardan gelen alkol tüketimine bağlı gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetlerin etkili olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş, 18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması, ruhsatlı alkol satışı yapılan lokanta ve restoranlar dışında 22.00-06.00 saatleri arasında perakende alkol satışının yapılamayacağı, sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi, alkol satışı ve tüketilmesinin ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması (park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda). Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır."

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