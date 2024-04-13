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Valilik duyurdu: Bazı araçların İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek

İstanbul Valiliği, büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: Bazı araçların İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul'da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek" dedi.

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