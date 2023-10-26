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İstanbul Valiliği duyurdu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üç gün boyunca belirli saatlerde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği duyurdu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün kapatılacak
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Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, köprünün cuma ve cumartesi 02.00-07.00, pazar ise 16.00-00.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü planlama uyarınca, 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece), 28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece), 29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır."

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