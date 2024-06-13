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İstanbul Valiliği duyurdu: Ağır tonajlı araçlara kısıtlama

İstanbul'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-100, Kuzey Marmara, TEM ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği duyurdu: Ağır tonajlı araçlara kısıtlama
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince, 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Kamyon, çekici, tır gibi ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O-3 (TEM) ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, ağır tonajlı araçların doğu-batı yönünde şehre girmesine yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadığı kaydedildi.

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