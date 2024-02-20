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  • İstanbul Valiliği duyurdu! Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 terörist gözaltına alındı
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İstanbul Valiliği duyurdu! Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 terörist gözaltına alındı

Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtilen iki kişi, DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ele geçirildi.

DHA20 Şubat 2024 Salı 09:57 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği duyurdu! Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 terörist gözaltına alındı
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptığı kaydedildi.

Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

  • terör propagandası
  • yasaklı yayınlar
  • Abdullah Öcalan posterleri

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