İstanbul Valiliği duyurdu: Gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi

Valilikten yapılan açıklamada, temel hak ve özgürlüklerden olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının özgür bir ortamda, anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılmasının kamu düzeni ve güvenliği açısından önem arz ettiği belirtildi.

Bu hakkın kullanımının "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" ile şekillendiği kaydedilen açıklamada, "İlgili kanunun 6. maddesinde 'İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde ve 22. maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergahın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı belirlenebilir' hükmü ile aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesinde 'Her yıl ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir' hükmü yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 2025 yılı toplantı ve gösteri yürüyüş alanları olarak belirlenen noktalar şöyle sıralandı:

"Adalar'da Büyükada Atatürk Meydanı, Arnavutköy'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Hadımköy Bölge Parkı, Avcılar'da Avcılar İDO İskelesi otopark alanı, Bağcılar'da Bağcılar Meydanı ve Kirazlı Metro İstasyonu otopark alanı ile Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi yürüyüş güzergahı, Başakşehir'de Gölet tören alanı, Bayrampaşa'da Yahya Kemal Caddesi­ Uygur Caddesi ve Demirkapı Caddesi­ Atışalanı Caddesi kesişimi alanı, Beykoz'da Küçüksu Çayırı alanı, Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı, Çatalca'da Cumhuriyet Meydanı ile Mehmetçik Meydanı (perşembe günleri hariç), Çekmeköy'de Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi ve Hamidiye Mahallesi Barışyolu Caddesi, Esenler'de Birlik Mahallesi Meydanı ile Mustafa Şentop Caddesi­ Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı kesişimi otopark alanı, Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu Stadyumu önü ve Cumhuriyet Meydanı ile Turgut Özal Stadyumu önü, Fatih'te Yenikapı Sahil Miting Alanı, Güngören'de 15 Temmuz Şehitler Parkı, Kartal'da Kartal Meydanı, Küçükçekmece'de Fevzi Çakmak Meydanı, Maltepe'de Maltepe Sahil Miting Alanı, Pendik'te Pendik Cumartesi Pazarı alanı (cumartesi günleri hariç), Sancaktepe'de Samandıra Meydanı ile Demokrasi Caddesi'nde eski Ankara Caddesi kesişimi, Sarıyer'de Merkez Mahallesi Meydanı, Silivri'de Atatürk Meydanı ile Uğur Mumcu Meydanı, Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Cebeci Otobüs Son Durakları Alanı, Şile'de Şile Atatürk Meydanı ile Belediye Meydanı, Tuzla'da Tuzla Sahil Tören Alanı, Zeytinburnu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Abay Kunanbayoğlu Meydanı."