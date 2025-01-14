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İstanbul Valiliği duyurdu: Ruhsatları iptal edilecek

İstanbul Valiliği, kaçak ya da sahte alkol satarak ölüme neden olan, denetimlerle de bu yönde satış yaptığı tespit edilen, satış ve sunum belgesi bulunmayan, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi.

AA14 Ocak 2025 Salı 12:26 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği duyurdu: Ruhsatları iptal edilecek
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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiği, bunlardan 48'inin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu sorunla mücadele kapsamında tüm kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerinin yaptığı uygulamaların aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, bu denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışı ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediğinin de ortada olduğu ifade edildi.

İstanbul Valiliğinin, bu sorunla daha etkili mücadele edebilmek için bazı uygulamaları hayata geçirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 10 Ekim 2024'te çıkarılan Valilik genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Bu genelgeye ek olarak 10 Ocak 2025'te yayımladığımız genelgeyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir."

Açıklamada, mülki idare amirleri ve belediye başkanları başta olmak üzere tüm idari birim yöneticilerinin genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olduğu, aksi durumların tespiti halinde ise ilgili sorumlular hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işlemler yapılarak cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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