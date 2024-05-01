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İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim'deki kısıtlamalar kaldırıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı.

IHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 22:07 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim'deki kısıtlamalar kaldırıldı
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İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Gösterilerin sona ermesiyle birçok noktada tedbirler kaldırılmıştı. Saat 21.30 itibariyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı.

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