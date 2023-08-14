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İstanbul Valiliği duyurdu! Tuzla tersanesindeki bir gemide patlama

İstanbul Valiliği, Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği duyurdu! Tuzla tersanesindeki bir gemide patlama
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Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği ifade edildi.

Patlama nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olaya itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yaralı işçinin tedavisinin sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldığı ifade edilen açıklamada, olay yerindeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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