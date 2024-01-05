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İstanbul Valiliği gün verdi! Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği kentte pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağış için uyarıda bulundu.

5 Ocak 2024 Cuma 23:20 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği gün verdi! Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor
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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; İstanbul'un Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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