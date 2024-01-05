İstanbul Valiliği gün verdi! Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; İstanbul'un Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
#Meteoroloji'den alınan bilgiye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 5, 2024
��#İstanbul'un Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/hxRaa82aU9@meteoroloji_twi pic.twitter.com/t9vq3iAnZH