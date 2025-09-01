İSTANBUL 30°C / 20°C
  İstanbul Valiliği, motosiklet park alanlarına ilişkin ilgili kurumlara genelge gönderdi
Güncel

İstanbul Valiliği, motosiklet park alanlarına ilişkin ilgili kurumlara genelge gönderdi

İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletlerin şehir içi ulaşımda yaygınlaşması nedeniyle, bu araçlara uygun park alanlarının belirlenmesini içeren genelge hazırlayarak, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi.

1 Eylül 2025 Pazartesi 12:37
İstanbul Valiliği, motosiklet park alanlarına ilişkin ilgili kurumlara genelge gönderdi
Vali Davut Gül'ün imzasıyla gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilen genelgede, günümüzde motosiklet ve motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Genelgede, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Otopark Yönetmeliğinde bulunan ilgili maddelerdeki hükümler ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda "Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller" başlığı altındaki maddelere dikkat çekilerek, bu kapsamda trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi ve trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlik müsaade edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Belirtilen konuların başta kaymakamlar ve sorumlu amirlerce titizlikle takip edileceği kaydedilen genelgede, denetimlerin ilgili kolluk ve zabıta birimlerince yapılması, gösterilen alanlar dışında park eden araç sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

