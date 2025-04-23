İstanbul Valiliği: Şehir genelinde herhangi bir yıkım söz konusu değil

İstanbul Valiliğinden, kentte meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği, enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. ⁠İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza ve benzeri sorun yaşanmamıştır. ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir." denildi.