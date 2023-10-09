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İstanbul Valiliği uyardı: Devam edildiği takdirde devlet korumasına alınacaklar

İstanbul Valiliği koordinasyonunda dilencilere yönelik operasyonlar sürüyor. Yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi. Müdürlük ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam ettiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 10:47 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği uyardı: Devam edildiği takdirde devlet korumasına alınacaklar
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, dilenciler ve sokakta yaşayan evsizlerle ilgili yapılan uygulamalarla İstanbul için bu iki sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturma amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, 7 Ağustos'tan bu yana süren çalışmalarda yüzlerce yetişkin ve çocuk dilenciyi yakalayarak haklarında idari işlem yaptı. Uygulamada toplam 3 milyon 491 bin 50 lira idari para cezası kesilirken, dilencilikten kazanıldığı belirlenen 86 bin 301 liraya da el konuldu.

Ekipler tarafından 7-8 Ekim'de yapılan "Yetişkin ve Çocuk Dilenci" uygulamalarında 5 bin 570 yetişkin ve 329 çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı. İncelemeler sonucunda 5 bin 570 yetişkin dilenci listesinin, mükerrer işlemler çıkarıldıktan sonra toplam 909 kişiden oluştuğu belirlendi. Ayrıca 38 kişiye de "çocuğun dilendirilmesi" suçundan TCK'nın ilgili maddeleri gereği adli işlem yapıldı.

Yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi. Müdürlük ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam ettiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu.

İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım yapılırken çocukların da yeniden eğitimlerine devam etmesi yönünde aileler ikaz edildi.

SOKAKLARDA DİLENDİRİLEN ÇOCUK SAYISINDA DÜŞÜŞ

Çalışma ve uyarıların ardından, İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandığı tespit edildi. İl genelinde dilencilere yönelik yapılan uygulamalar düzenli olarak devam edecek.

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