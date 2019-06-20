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İstanbul Valiliği: 13 Haziran'dan beri Valiliğimizce herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, '13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan siyasi parti faaliyetleri konusunda, Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulaması söz konusu değildir' denildi.

  • AA
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İstanbul Valiliği, 13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan siyasi parti faaliyetleri konusunda, Valilikçe alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulamasının söz konusu olmadığını bildirdi. 
 
İstanbul Valiliğinden açıklamada, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimi uyarınca meydanların son 10 günlük propaganda döneminde kullanımını belirleme yetkisinin ilçe seçim kurullarına bırakıldığı hatırlatıldı.
 
Beyoğlu'ndaki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Parkı'nın (Kasımpaşa İskele Meydanı) İlçe Seçim Kurulu tarafından 19 Haziran Çarşamba günü miting yapmak üzere AK Parti'ye tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından aynı park içerisinde bulunan İYİ Parti seçim standının ziyaret edileceği bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine; Beyoğlu Kaymakamımız ve İYİ Parti İlçe Başkanı arasında yapılan görüşmede; adı geçen parkın miting yapmak üzere AK Parti'ye tahsis edilmesi nedeniyle Genel Başkanın programında değişiklik yapılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.
 
Valiliğimizce 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi, Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu kararları doğrultusunda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nin de huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için gereken tedbirler alınmakta ve hassasiyetle uygulanmaktadır.
 
13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan siyasi parti faaliyetleri konusunda, Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulaması söz konusu değildir."

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

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