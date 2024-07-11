İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna Haliç Kongre Merkezi'nde yemek düzenledi.

Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un da katıldığı yemek, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz'u "ihanet gecesi" olarak tanımladı.

Gül, "15 Temmuz 2016 gecesi, bin yıldır bu toprakları yurt edinen, uğrunda nice şehitler veren aziz milletimiz, içimizdeki hainlerin ihanetine uğradı. Bu hainler, kendi milletine, anasına, babasına, kardeşine namlu doğrulttu. Vatan savunması için kullanılacak tankları, uçakları milletimizin üstüne sürdü. Gazi Meclisimiz, işgal dönemlerinde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların meydanlara indiğini anımsatan Vali Gül, şöyle devam etti:

"O ihanet gecesinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar.' sözlerinden sonra genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle yüz binlerce vatandaşımız meydanlara koştu. Üzerlerine yağan kurşunlara rağmen geriye bir adım dahi atmadı, iradesine sahip çıktı. O gece şafak vaktine kadar pek çok kahramanlık öyküsü yazıldı. 99'u İstanbul'umuzdan 253 vatan evladı şehadet şerbeti içti. 2 bin 700'den fazla vatan evladı gazilik ile şereflendi. Yüce Kitabımızda buyurulduğu gibi, 'Onlar tuzak kurdu, Allah da onların tuzaklarını bozdu.' Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle tüm planlar, tüm tuzaklar boşa çıktı."

Vali Gül, hain darbe teşebbüsünün Türkiye'yi demokrasi yolundan döndüremeyeceğini vurgulayarak, "Bin yıldır bize vatan olan bu toprakları ebedi vatan kılmak için göz kırpmadan ölüme yürüyen 15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz. Onları yaşadığımız, var olduğumuz müddetçe minnetle, şükranla yad edeceğiz. Hatıraları hatıramız; emanetleri emanetimizdir. Acınız acımız; hüznünüz, hüznümüzdür. Bu devlet ve millet sizin sayenizde dimdik ayaktadır, aydınlık geleceğe yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Gül, konuşmasının ardından masalarına gittiği şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

ŞEHİT BABASI, O GECEYİ ANLATTI



Yemeğe katılan 15 Temmuz şehidi Muhammed Fazlı Demir'in babası Fahri Demir, AA muhabirine duygularını anlattı.

Demir, oğlunun şehit olduğu geceye ilişkin şunları kaydetti:

"Bu vatan hepimizin, hepimiz vatan için şehit olsak üzülmeyiz. Vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun. O gece 'Asker, bizim, polis bizim darbe mi olur?' dedim. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını da duyunca rahmetli oğluma beni de arabaya almalarını söyledim. Oğlum, 'Babam darbe olduğunu duyarsa durmaz.' deyip benden önce sokağa çıkmış. Bana, 'Araba dolu, evden çıkmayın.' dedi. En son konuşmamız bu oldu. Sabah namazından sonra şehadet haberini aldık. Bugün yeniden bir darbe girişimi olsa bin canımız olsa feda olsun. Vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz. Allah bizi kendi yolundan ayırmasın, uyuyanları uyandırsın. Allah hainlerin sonunu getirsin."

Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

