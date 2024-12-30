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Yarın İstanbul'da okulların kapanış saati değişti! Valilikten ''31 aralık'' kararı

İstanbul Valiliği, 31 Aralık'ta oluşabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu.

DHA30 Aralık 2024 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Yarın İstanbul'da okulların kapanış saati değişti! Valilikten ''31 aralık'' kararı
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İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 31 Aralık Salı günü yılbaşı nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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