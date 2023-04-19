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İstanbul Valiliğinden Ataşehir'de CHP Seçim İrtibat Bürosuna saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Ataşehir'de CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin 6 şüpheli ile silahla havaya ateş ederek kaçan 2 şüphelinin arandığını bildirdi.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
İstanbul Valiliğinden Ataşehir'de CHP Seçim İrtibat Bürosuna saldırıya ilişkin açıklama
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Valilikten yapılan açıklamada, saat 01.00 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbarı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda, 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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