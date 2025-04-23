Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. ⁠GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.

Tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Valilik, "An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. " açıklamalarında bulundu.