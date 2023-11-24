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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

AA24 Kasım 2023 Cuma 15:14 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak
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Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgarın, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

- PAZAR GÜNÜ FIRTINANIN ETKİSİ ARTACAK

Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi.

Merkezin açıklamasında da yarın bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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