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İstanbul Valiliğinden 'havai fişek' açıklaması: Kurallara uymayanlara ceza yağıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından 'izinsiz havai fişek' atılmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Gül, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verildiğini, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

AA17 Kasım 2024 Pazar 23:36 - Güncelleme:
İstanbul Valiliğinden 'havai fişek' açıklaması: Kurallara uymayanlara ceza yağıyor
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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havai fişek atmak için izin almak gerektiğini belirterek, "Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.

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