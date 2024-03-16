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İstanbul Valiliğinden İBB'nin programındaki protestoya ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Çekmeköy'de düzenlenen programda protesto eyleminde bulunan kişinin örgütsel irtibatına rastlanılmadığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 20:22 - Güncelleme:
İstanbul Valiliğinden İBB'nin programındaki protestoya ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı
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Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında B.K. adlı vatandaşın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde; B.K. adlı şahsın 'tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali' suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

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