İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2025 Pazar / 18 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul Valiliğinden kar açıklaması

İstanbul Valiliği, kentin hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

AA16 Şubat 2025 Pazar 13:06 - Güncelleme:
İstanbul Valiliğinden kar açıklaması
ABONE OL

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'un hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Kentte devam eden yağışların, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Salı günü kuvvetli yağışların yerini, çarşamba karla karışık yağmura ve yükseklerde kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. Kentte, perşembe ve cuma günlerinin ise aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.