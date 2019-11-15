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İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul Valiliği, '01 Ocak - 15 Kasım tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır' denildi.

  • DHA
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İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeliler ve mevzuata uygun olmayan tabelalarla ilgili açıklama yapıldı.
 
Yazılı açıklama şu şekilde:
 
"İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir.
 
Bu kapsamda Valiliğimiz koordinasyonunda 12 Temmuz - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında;
 
1)    Düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.
 
2)    İlimizde kayıtsız 6 bin 416 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir.
 
İstanbul' da ayrıca 01 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve  4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır.
 
Böylece 1 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 100 bin 11 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır. 
 
3)    1 Ocak - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz,  çalışma  hayatında  kayıt  dışı  istihdamın  önlenmesi  için  rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde 60 bin 000'e yakın işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir.
 
4)    Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma hayatında  kayıt  dışı  istihdamın  önlenmesi  için 1 Kasım 2019 tarihinden 15 Kasım 2019 tarihine kadar 3 bin 419 işyeri denetim yapılmıştır. 
 
Yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiği tespit edilmiş, bu işyerlerine 6.158.495,58 TL para cezası uygulanmıştır. 
 
12.07.2019 - 15.11.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4 bin 378 işyeri tabelasının tamamına yakını uygun hale getirilmiştir. Süreç düzenli olarak takip edilmektedir.

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