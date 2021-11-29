İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:50 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:50

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden saat 19.00'da alınan verilere göre İstanbul'daki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceği belirtildi.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgarın 50-60 km/sa hıza düşeceği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."