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İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AA19 Nisan 2024 Cuma 20:16 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.

Paylaşımda, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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