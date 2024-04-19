Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.
Paylaşımda, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
#Meteoroloji'ye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 19, 2024
⚠️ #İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması bekleniyor. ⛈️
⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/9pewl7h5yG