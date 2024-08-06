İstanbul Valiliği'nden “Radikal İslamcıya İhale” iddialarına yalanlama

T.C İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"06.08.2024 Salı Günü çeşitli medya kuruluşlarında "Radikal İslamcıya İhale" başlığıyla yayınlanan haberlerde yer alan iddialara ilişkin;

Haberde adı geçen "Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs Yurt Binası Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi ihalesi ilanı, 18 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete, Hürriyet Gazetesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi internet sayfasında yayınlanmıştır.

İhale, talep eden tüm firmaların katılımına açık olarak düzenlenmiş ve ihaleye, yeterlilik şartlarını taşıyan 4 firma katılmıştır. 10 Ekim 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılan ihaleyi en düşük teklifi veren Çevre Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Bakırcı Yapı ve Gayrimenkul Tic. A.Ş. Ortak Girişimi kazanmış ve firmanın teklif dosyası incelemeye alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda yeterlilik kriterlerini sağlayan firma ile 16.11.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri ise şu şekilde gerçekleşmiştir:

İhale süreciyle başlayan ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasına kadar geçen süreç İstanbul Valiliği tarafından takip edilmiş ve kamunun tüm hakları korunmuştur.

Habere konu edilen terör örgütüne üyelik vb. Iddialar, 2002 yılından bu yana muhtelif zamanlarda ve çeşitli medya organlarında öne sürülmüş, firma yetkilileri de başvurdukları adli merciilerden defaatle "tekzip yayınlama" kararı aldırmıştır.

Söz konusu haber ve yayınların, en iyimser ifadeyle iyi niyetli olmadığını müşahade etmekteyiz."