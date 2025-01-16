İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4349
  • EURO
    36,649
  • ALTIN
    3093.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valiliği'nden sahte içki adımı! Ek tedbirler uygulamaya konuldu
Güncel

İstanbul Valiliği'nden sahte içki adımı! Ek tedbirler uygulamaya konuldu

İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesi için bazı ilave tedbirlerin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 22:32 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden sahte içki adımı! Ek tedbirler uygulamaya konuldu
ABONE OL

Valiliğin açıklamasında, ilgili kurumların ve kolluk güçlerinin, bu sorunla etkili ve kararlı mücadele azmiyle gece gündüz görev yaptığı belirtildi.

Sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valilik genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025'ten itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve görüntülerin 30 gün kayıt altında tutulması zorunluluğu getirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'daki kaçak alkol operasyonu: 9 gözaltı

"10.01.2025 tarihli Valiliğimiz genelgesiyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alınmıştır."

Açıklamada, Valilikçe yayımlanan bu genelgelere ilaveten, ilçelerde, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapması konusunda kaymakamlıkların yazılı olarak talimatlandırıldığı kaydedildi.

2025 YILINDA 29 TON SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

Piyasaya büyük miktarda alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 4'ünün çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandığı bildirilen açıklamada, şüphelilerden 8'inin işlemlerinin sürdüğü, 3'ünün de serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana kent genelinde 29 ton sahte içkiye el konulduğu, sahte ya da kaçak alkol ürünü sattığı belirlenen 64 işletmenin ruhsatının iptal edilerek kapatıldığı ve işletme yetkilileri hakkında başlatılan adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Geçen yıl yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğuna işaret edilen açıklamada, vatandaşlara, "Halkımızın can güvenliğini doğrudan tehdit eden kaçak ya da sahte alkol satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik kararlı mücadelemize verdiğiniz desteğin hayati öneme haiz olduğuna inanıyoruz. Şüpheli gördüğünüz durumlar hakkındaki ihbarlarınızı 112 Acil Çağrı Merkezimize bekliyoruz." çağrısı yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.