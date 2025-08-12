İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Perşembe gece saatlerine kadar devam edecek

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin verilerine göre, megakentte yaşayan vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtına için perşembe günü gece saatlerine kadar uyardı.

IHA12 Ağustos 2025 Salı 21:28 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden uyarı! Perşembe gece saatlerine kadar devam edecek
ABONE OL

İstanbul Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin verilerine göre, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

