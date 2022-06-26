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İstanbul Valiliği'nden uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çeken kısa film

İstanbul Valiliğinin 'Uyuşturucu ile Mücadele Günü' dolayısıyla hazırladığı kısa film, kentte uyuşturucuya en yoğun olarak 15-24 yaş aralığında başlandığını ortaya koydu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz. O yüzden 2020 yılından beri 'En iyi narkotik polisi anne' diyoruz. Çünkü anneler bilir, uyuşturucu ile mücadelede vatan görevidir.' ifadelerine yer verdi.

AA26 Haziran 2022 Pazar 12:41 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığının "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin sayılarla anlatıldığı film, ailede içinde annelerin uyuşturucu konusundaki hassasiyetini konu ediniyor.

Filmde yer alan içeriğe göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçmek için 2018 yılından itibaren "Uyuma", "Narkorehber", "Narkonokta", "Narkotik Eğitim Tırı" ile "Narkolog" projelerini hayata geçirdi.

Kısa filmde, 12 bin 100 kişinin katıldığı anket kapsamında "İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımının en yoğun 15-24 yaş aralığında" görüldüğü, bu oranın yüzde 85,8 olduğu aktarıldı. Uyuşturucuyu kendi evinde kullananların yüzde 58,9'unun "ailesiyle aynı evde yaşadığı", "ailede uyuşturucu madde kullanımını ilk öğrenenin" ise yüzde 72,3 ile anneler olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığının bu sonuçlardan yola çıkarak 2020'de başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri konularında anne ve anne adaylarını bilinçlendirmeyi hedeflendiği aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin, söz konusu proje kapsamında yılın ilk 6 ayında 78 bin 976 anne ve anne adayıyla görüştüğü ifade edildi.

- "UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE VATAN GÖREVİ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz. O yüzden 2020 yılından beri 'En iyi narkotik polisi anne' diyoruz. Çünkü anneler bilir, uyuşturucu ile mücadelede vatan görevidir." ifadelerine yer verdi.

  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
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  • En İyi Narkotik Polisi Anne

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