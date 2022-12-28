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İstanbul Valiliği'nden yılbaşı önlemleri

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri, mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için çeşitli tedbirler alındığı bildirildi.

DHA28 Aralık 2022 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden yılbaşı önlemleri
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe, ve benzeri yerlerde etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek ve görevli personel sayısı artırılacaktır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, vatandaşımızın yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlama gerçekleştirilen meydan, alan ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alınacaktır. Yeni yıla girileceği esnada vatandaşlarımızın kutlama yapabileceği alan, meydan ve mekanlarda tedbirler artırılarak uygulanacaktır. İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere, eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır. Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için en üst seviyede tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir. Trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "112 acil çağrı merkezi, 153 İBB beyaz masa, 185 su arıza ihbar, 186 elektrik arıza ihbar, 187 doğalgaz arıza ihbar" acil başvuru telefonları da hatırlatıldı.

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