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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı

İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı
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İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor.

Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı öğrenildi.

Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstiklal Caddesi saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatıldı.

Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.

İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

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