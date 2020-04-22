İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9818
  • EURO
    7,5845
  • ALTIN
    381.939
  • BIST100
    98732.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Pide fiyatlarında zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek
Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Pide fiyatlarında zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Pide fiyatlarında zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:47
ABONE OL

Bilim insanları yoğun bakımda virüsü süzen cihaz geliştirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.