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İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

AA11 Temmuz 2023 Salı 22:05 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle buluştu
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İstanbul Valiliği himayesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Gül'ün yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi.

Vali Gül, programda yaptığı konuşmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek başladı.

15 Temmuz'da verilen mücadelenin gelecek nesiller için bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Gül, "Bugünümüzü şehitlerimize borçluyuz. Türkiye Yüzyılı'nı, onların o gece gözlerini kırpmadan yaptıkları fedakarlıklar sayesinde icra edeceğiz. Şehitlerimizi var olduğumuz müddetçe minnetle, şükranla yad edeceğiz. FETÖ'cü hainlerle ise dünyada da ahirette de hesabımız bitmeyecek." diye konuştu.

Gül, 15 Temmuz'un, Türk halkının bağımsızlık ruhunun bir simgesi ve göstergesi olduğunu kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin Türk siyasal tarihi açısından önemine değinen Gül, "15 Temmuz, tarihimizin en büyük ihanetidir. Sadece bir darbe girişimi değil aynı zamanda bir işgal provasıdır. Hepimizin bildiği üzere hainler hür irademize, istikbalimize ve gazi Meclisimize kastettiler. Cumhurbaşkanımızın canına kastettiler. O alçaklar kendi halkına silah sıktı, kendi polisini bombaladı, sokakları, caddeleri, meydanları ateş altına aldı." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki cesaret ve fedakarlığına vurgu yaptı.

Turunç, Türk halkının yüzyıllardır bağımsızlığını ve vatanını korumak için her türlü mücadeleyi verdiğini belirterek, "Ne mutlu ki böyle bir kültüre sahibiz. Şehitliğin ve gaziliğin ne anlama geldiğini bilen bir millet olarak yeri geldiği zaman seve seve canımızı vermeyi, yeri geldiği zaman gazi olmayı arzu eden kültürel değerlere sahibiz. O gün caddelere, sokaklara ve meydanlara çıkan milletimizin bu kültüre sahip fertleri, seve seve geri dönmemek adına kendilerini tankların önüne attılar, hainlerin kurşunlarının önüne kendilerini siper ettiler. "diye konuştu.

15 Temmuz Derneği olarak darbe girişiminin hafızalarda her zaman yer alması için hür türlü çalışmayı yaptıklarını aktaran Turunç, şehit ailelerine ve gazilere de her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, programda masaları tek tek dolaşarak, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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