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Güncel

İstanbul Valisi Gül açıkladı: Eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim ve çevresinde yapılan eylemlerde 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 01:07 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül açıkladı: Eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı
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Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız." ifadelerine yer verdi.

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