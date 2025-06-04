İstanbul Valisi Gül bayram tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül bayram tedbirlerini açıkladı.

Vali Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Aldığımız tedbirler sayesinde huzur içinde bir bayram olacak

Şehrimizde güvenlik ve asayiş noktalarında önem verdiğimiz, takip ettiğimiz başlıklardan biri de izinsiz, günü birlik kiralanan konutlar. Bu yılın ilk 5 ayında cezai işlem uygulanan konut sayısının 2024 yılının aynı dönemine göre 11 kat arttığını görüyoruz