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İstanbul Valisi Gül bayram tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Aldığımız tedbirler sayesinde huzur içinde bir bayram olacak' ifadelerini kullandı. Öte yandan Vali Gül, belediyelerin kesim ve satış yerlerinin ilan edildiğini açıkladı.

4 Haziran 2025 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül bayram tedbirlerini açıkladı
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İstanbul Valisi Davut Gül bayram tedbirlerini açıkladı.

Vali Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Aldığımız tedbirler sayesinde huzur içinde bir bayram olacak

Şehrimizde güvenlik ve asayiş noktalarında önem verdiğimiz, takip ettiğimiz başlıklardan biri de izinsiz, günü birlik kiralanan konutlar. Bu yılın ilk 5 ayında cezai işlem uygulanan konut sayısının 2024 yılının aynı dönemine göre 11 kat arttığını görüyoruz

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