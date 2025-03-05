İstanbul Valisi Gül, eşi tarafından öldürülen kadın ve çocuklarının cenazesine katıldı

Denizköşkler Mahallesi'ndeki evlerinde eşi tarafından öldürülen 35 yaşındaki Fikriye Alıcı ve 3 çocuğunun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Daha sonra cenazeler, aile üyelerince Avcılar Merkez Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine, İstanbul Valisi Gül'ün yanı sıra aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenazede, aile yakınlarının ağladığı görüldü.
Namazın ardından cenazeler, defnedilmek üzere Silivri Yeni Ali Paşa Mezarlığı'na götürüldü.