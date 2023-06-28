İstanbul Valisi Gül, emniyet personelinin bayramını kutladı

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Tören mangasını selamladıktan sonra çevik kuvvet personeliyle bir araya gelen Vali Gül ve Emniyet Müdürü Aktaş, personelin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının İstanbul'da başta terörle mücadele olmak üzere uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleyle ilgili yürüttüğü çalışmaların önemine dikkati çekti.

Emniyet teşkilatının, mala karşı işlenen suçlarla ve hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştıran, suçlularla mücadele eden, kararlı şekilde duruş sergileyen teşkilat olduğunu vurgulayan Gül, "Bu açıdan sizi tebrik ediyorum. Bayramınızı kutluyorum. Allah kazasız belasız görev yapmayı nasip etsin. Bayram süresince 7/24 emniyet teşkilatımız görev yaptı. Vatandaşımızın, İstanbul'umuzun huzuru için 9 günlük süre içerisinde yaptığınız fedakarlığı biliyorum." dedi.

Gül ve Aktaş, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde kurban kesilirken yapılan duaya eşlik etti. Gül ve Aktaş yemekhaneye geçerek emniyet personeliyle yemek yedi.

Yemekten sonra Gül ve Aktaş'a ziyaretlerinden dolayı ebru çalışması tablo hediye edildi.