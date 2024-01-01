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İstanbul Valisi Gül emniyet uygulamalarını denetledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde emniyet uygulamalarını denetledi.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 07:06 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül emniyet uygulamalarını denetledi
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Valisi Gül, İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının en yoğun olduğu yerlerden Beyoğlu'nda Taksim Meydanı ve çevresinde görev yapan polisleri ziyaret etti.

Emniyet görevlilerinin yeni yılını kutlayan Gül, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların yılbaşını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmesi için Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli tedbirler alındığını belirtti.

Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ile diğer kurum ve kuruluşların birlikte 7 gün 24 saat görev yaptıklarını kaydeden Gül, "Bugün de Taksim'deyiz. Çok şükür alınan tedbirlerle başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık. Emeği geçen emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, sahil güvenliğe, koordine eden kaymakamlarımıza, Göç İdaresine, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kazasız, belasız bir 2024 yaşatsın, güvenlik kuvvetlerimizin tırnağına taş değdirmesin. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha ülkemizin bu tür acılarla karşılaşmaması için Allah'a dua ediyorum." diye konuştu,

Vali Gül, daha sonra İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile birlikte İstiklal Caddesi'nde denetimde bulundu.

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