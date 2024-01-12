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  • İstanbul Valisi Gül, Filistin konulu resim sergisinin açılışını yaptı
Güncel

İstanbul Valisi Gül, Filistin konulu resim sergisinin açılışını yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenlerin eserlerinden oluşan Filistin konulu resim sergisinin açılışını yaptı.

AA12 Ocak 2024 Cuma 21:24 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül, Filistin konulu resim sergisinin açılışını yaptı
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sergi salonundaki açılışa katılan Vali Gül, kıymetli eserlerin izlenime sunulduğu serginin, öğrencileri ve vatandaşları öğretmenlerin sanatıyla buluşturduğunu söyleyerek, "Çocuklarımızı sadece sınavlara hazırlayan bir anlayıştan ziyade, öğrendikleri bilgileri hayatlarının her alanında kullanabilecekleri bir eğitim anlayışını benimsiyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür ise eğitimin temel amacının öğrencileri sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda onlara adalet, merhamet ve vicdan gibi değerleri aşılamak olduğunu vurgulayarak, "Bu değerlerle donatılmış bireyler, toplumun ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklarla daha etkili şekilde mücadele edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yentür, eğitimin bu boyutunun özellikle son dönemde yaşanan insanlık sorunları karşısında daha da önem kazandığına dikkati çekerek, bu tür sanatsal etkinliklerin öğrencilerin empati ve duyarlılık gelişimine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

Sergi 26 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • İlkokul öğretmenleri
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